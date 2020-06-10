В ВОЗ предположили, сколько сохраняется иммунитет к коронавирусу

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10 июня 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Глава департамента общественного здравоохранения и окружающей среды ВОЗ Мария Нейра рассказала, как долго у человека может сохраняться иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы не знаем наверняка, но это правда, что у других вирусов того же семейства иммунитет длится несколько месяцев, поэтому можно ожидать, что люди, которые были заражены новым коронавирусом и сгенерировали антитела, могут иметь иммунитет от шести до 12 месяцев», - заявила она.

Нейра также предупредила, что если вторая волна инфекции все-таки начнется, то она будет проходить гораздо менее масштабно, чем первая. Причиной того она назвала готовность системы здравоохранения и опыт врачей.