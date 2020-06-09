Летом могут обостриться многие хронические заболевания, предупредил кардиолог

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9 июня 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Федеральное агентство новостей

жара, фото: pixabay.com

Александр Шарандак, врач-кардиолог, профессор рассказал, какие болезни могут обостриться в жаркое время года. А также поделился советами о том, как себя обезопасить в такое время.

Кардиолог рекомендует не злоупотреблять прогулками на солнце. Есть вероятность обострения всех хронических заболеваний, а у людей, которые страдали на самоизоляции от гиподинамии, могут проявиться острые заболевания. Как отметил врач, ситуация может обостриться у людей, страдающих гипертонической и ишемической болезнями, а также любыми другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Шарандак рекомендует не перегружать организм дополнительными нагрузками и не злоупотреблять алкоголем и курением. Также стоит придерживаться рекомендаций врачей и не забывать про приём препаратов.