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Педиатр сообщила о возможном расширении списка прививок в Москве

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Педиатр сообщила о возможном расширении списка прививок в Москве
фото: шприц, pixabay.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина сообщила, что список прививок для детей в региональном календаре Москвы будет пополняться.

«Есть определенный мониторинг эпидемической ситуации в Москве, если процент каких-то заболеваний повышается, то вводятся новые меры по предотвращению, в том числе вакцинация», - пояснила она, отметив, что расширение перечня прививок будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее Эльмира Каширина объяснила, сколько времени нужно выждать перед прививкой от коронавирусной инфекции, если ребенок ей переболел.

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