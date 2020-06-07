Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Ученые: люди создали «идеальные условия» для эпидемии

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BBC

Ученые: люди создали «идеальные условия» для эпидемии
фото: медик, pixabay.com

Исследователи из Ливерпульского университета назвали «идеальные условия», которые создали люди для распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

«За последние 20 лет мы столкнулись с шестью масштабными угрозами. Среди них — тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола, птичий и свиной грипп, а также коронавирус. Мы увернулись от пяти пуль, но шестая достала нас», - высказали они.

Эксперты считают, что «эксплуатация природы» - вырубка лесов, вторжение в места обитания диких животных – способствует заражению людей новыми вирусами. Ученые предположили, что это не последняя эпидемия в истории человечества.

Сейчас они разработали систему, которая анализирует обширную информацию об известных болезнях и выявляет, какие из них могут представлять опасность для людей.

Названа причина «быстрого» заражения коронавирусом

БА

В мире

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что кадровая политика президента Владимира Зеленского говорит о том, что он обманул своих избирателей, обещая избавляться от чиновников старой команды.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью