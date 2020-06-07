Ученые: люди создали «идеальные условия» для эпидемии

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7 июня 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BBC

фото: медик, pixabay.com

Исследователи из Ливерпульского университета назвали «идеальные условия», которые создали люди для распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.

«За последние 20 лет мы столкнулись с шестью масштабными угрозами. Среди них — тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола, птичий и свиной грипп, а также коронавирус. Мы увернулись от пяти пуль, но шестая достала нас», - высказали они.

Эксперты считают, что «эксплуатация природы» - вырубка лесов, вторжение в места обитания диких животных – способствует заражению людей новыми вирусами. Ученые предположили, что это не последняя эпидемия в истории человечества.

Сейчас они разработали систему, которая анализирует обширную информацию об известных болезнях и выявляет, какие из них могут представлять опасность для людей.

Названа причина «быстрого» заражения коронавирусом.