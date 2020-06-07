Создатель препарата от COVID-19 рассказал про его особенности

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7 июня 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

вакцина, фото: pixabay.com

Как рассказал гендиректор российской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов, препарат "Левилимаб", созданный для лечения осложнений COVID-19, изначально планировали применять при ревматоидном артрите.

Но поскольку в мире есть опыт использования таких препаратов для лечения больных коронавирусом, "мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания", — сообщил Морозов. Препарат вводится подкожно. По словам Морозова, "в пачке идёт два шприца", медики или "ставят два шприца одновременно, либо с определённой задержкой", после этого за пациентом наблюдают и дней через десять выписывают из больницы.

Морозов подчеркнул, что это полностью оригинальный препарат, молекулы которого создавала компания. Сначала его предполагалось вводить после начала у пациента цитокинового шторма, однако врачи из Центральной клинической больницы Управделами президента в рамках клинических испытаний разработали собственный режим применения исходя из клинической картины. "Как только они видят, что у человека есть небольшая одышка или иные признаки заболевания COVID-19, которые могут перерасти в отягчающие состояния, они его начинают применять на опережение", — рассказал он.

Новый российский препарат от коронавируса медики назвали перспективным.