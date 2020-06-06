Паразитолог оценил лечение малярии с помощью джина с тоником

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6 июня 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: коктейль, pixabay.com

Профессор-паразитолог Евгений Морозов прокомментировал метод профилактики малярии с помощью джина и тоника. По его словам, необходимое количество напитка негативно скажется на человеческом организме, а в смертельном случае и вовсе не поможет.

«Распространённая идея, что джин с тоником профилактирует от малярии, она, к сожалению, никуда не годится … в тонике содержится хинин... Но там следовые количества, им нельзя ни профилактироваться, ни тем более лечиться», - пояснил он, отметив, что нужное количество хинина есть в ведре тоника.

Морозов добавил, что малярия чаще всего имеет смертельный исход. При сложном течении заболевания человек испытывает подъем температуры, увеличение печени, селезенки, жар и озноб. Врач рассказал, что от него ежегодно умирают в мире от 400 до 500 тыс. чел.

«При смертельном виде малярии это, к сожалению, достаточно быстро заканчивается», - заключил он в эфире программы «Вести в субботу».

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