Ученые прогнозируют вспышку венерических болезней после коронавируса

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5 июня 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Врач. Фото: pixabay.com

Ученые предположили, что следующей проблемой после пандемии коронавируса COVID-19 может стать всплеск венерических заболеваний. При этом отмечается, что во всем мире снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ.

Специалисты предполагают, что из-за закрытия некоторых профильных медучреждений люди лишились возможности вовремя выявлять и лечить заболевания, передающиеся половым путем. Это может обернуться всплеском заболеваемости гонореей, сифилисом и прочими венерическими инфекциями.

«Лечение пациентов и их половых партнеров проводилось на условиях физического дистанцирования и минимизации личных посещений клиники. Терапия назначалась преимущественно с использованием телемедицины на основании общих симптомов, что малоэффективно», - считают эксперты.