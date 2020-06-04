Врач назвал три способа повыышения давления без лекарств

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4 июня 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

измерение давления, фото: pixabay.com

Поднять давление можно без использования медикаментов тремя разными способами, рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Агапкин отметил, что основная проблема гипотоников заключается в слабом тонусе сосудистой стенки, который не позволяет поддерживать давление. Чтобы справиться с этим, он посоветовал увеличить количество потребляемой воды в полтора раза, например, пить ее за 30 минут до приема пищи.

Кроме того, повысить давление поможет пища в первой половине дня, например, одна или две чашки кофе и соленые продукты. Соль задержит жидкость и, соответственно, давление увеличится, а кофеин будет стимулировать тонус кровеносных сосудов.

Также нормализовать давление поможет использование кистевого эспандера. Делать упражнения нужно в течение 10 секунд на каждую руку по пять-десять заходов. Сергей Агапкин уверяет, что через короткий промежуток времени давление станет как у космонавта.

Доктор Мясников рассказал, как пациентам действовать, если наблюдаются скачки давления.