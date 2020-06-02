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Доктор Мясников рассказал, как пациентам действовать, если наблюдаются скачки давления

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Доктор Мясников рассказал, как пациентам действовать, если наблюдаются скачки давления
Измерение давления. Фото: pixabay.com

Врач Александр Мясников поделился, что пациентам делать, если у них вдруг отмечаются скачки давления.

По словам медика, в первую очередь необходимо пройти процедуру суточного холтеровского мониторирования. Благодаря ей станет понятно, в какое время давление повышается, а в какое понижается. Дальше на основании результатов медицинский работник  сможет назначить человеку лечение, если оно будет необходимо.

Также Мясников отметил: на практике не всем людям, имеющим такого рода проблемы, выписывают таблетки.

"Может быть вам просто достаточно похудеть, отказаться от соли и научиться бороться со стрессом", - добавляет телеведущий. 

Ранее сообщалось: бывший полковник медицинской службы Борис Гергоков объяснил, что участие военных вирусологов в создании вакцины против коронавируса COVID-19 поможет значительно ускорить процесс.   

ЕЧ

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