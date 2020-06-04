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Доктор Мясников рассказал, чем заменить витамины из аптеки

, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников рассказал, чем заменить витамины из аптеки
Таблетки. Фото: pixabay.com

Доктор Мясников посоветовал вместо витаминных комплексов из аптеки искать все необходимые для здоровья элементы в продуктах. Врач объяснил, на какую еду следует обратить внимание.

Специалист заявил, что сезонные фрукты и овощи приносят организму куда больше пользы, чем витамины в таблетках и капсулах. «Химически созданные витамины по какой-то причине работают не так, как естественные», - подчеркнул Мясников.

Он рекомендовал чаще бывать на улице, не забывать про физическую активность и следить за весом. Врач отметил, что ожирение негативно сказывается на функционировании всего организма.

Ранее ученые установили причину резкого набора веса.

АБ

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