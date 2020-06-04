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Ученые нашли причину резкого набора веса

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Ученые нашли причину резкого набора веса
Гамбургер. Фото: pixabay.com

Исследователи из Канады определили причины, по которым человек может внезапно набрать лишний вес. Согласно их выводам, ожирение может стать следствием нехватки в организме важного элемента.

Ученые из университета Лаваля заявили, что люди с нехваткой кальция в организме склонны к большему потреблению пищи. Чтобы избежать негативных последствий для фигуры, специалисты посоветовали утолять голод при помощи сыра.

Также резкий набор веса может возникать из-за стрессов и депрессий, которые люди привыкли «заедать» калорийной и сладкой пищей. Отмечается, что ожирению зачастую сопутствуют депрессии.

АБ

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