Эксперт считает, что россиянам в будущем не следует отказываться носить маски

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3 июня 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

Россиянам следует соблюдать масочный режим в общественных местах не только при пандемии коронавируса, но и во время сезонных вспышек инфекций.

Так считает замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, доктор биологических наук Александр Семенов.

По его словам, россиянам придется долго ходить в масках в общественных местах, и «полностью мы, надеюсь, носить маски никогда не перестанем, потому что будут сезоны гриппа, сезоны респираторных вирусных инфекций». Маски, как сказал Семенов, «хорошая практика предотвращения их распространения».

Медик также заметил, что ношение масок стало элементом культуры во многих развитых странах.

«Это не только японцы делают, это делается в крупных городах Европы, Америки и вполне у наших северных соседей», - заявил эксперт, добавив, что это – элемент заботы об окружающих.