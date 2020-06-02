Ученые: коронавирус проникает напрямую в сердце и быстро там размножается

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2 июня 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Фото: pixabay.com

В Германии попытались выяснить, как именно SARS-CoV-2 влияет на работу одного из самых важных органов человека. Ученые пришли к выводу, что вирус с помощью неизвестных биомолекул попадает прямо в сердце и может успешно размножаться в его клетках. Из-за этого в сердцебиении возникают сбои.

«Коронавирус нового типа может проникать как в отдельные кардиомиоциты, так и в две разных культуры сердечной ткани. То, что мы смогли выделить из зараженных клеток полноценные вирусные частицы, говорит о том, что вирус может размножаться в них», - сообщают немецкие биологи.

Ученые подчеркивают, что ковид «представляет прямую угрозу для сердца». Опыты показали, что вирус вызывает массовую гибель кардиомиоцитов, мешая им нормально сокращаться.