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2 июня 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников. Фото: соцсети

Доктор Мясников назвал глупостью дезинфекцию подъездов жилых домов. По словам врача, это не просто бесполезно, но еще и может оказаться вредно для здоровья людей.

«Вот что совсем не помогает, глупость, это что дома поливают, подъезды поливают, обрабатывают. А вот бактерии всевозможные потом выживут и они будут уже устойчивы к антисептикам», - считает Мясников. Он отметил, что вспышка бактериальных заболеваний в России может начаться уже этой зимой.

Специалист добавил, что дезинфекция в подъездах бесполезна, поскольку COVID-19 не способен долго жить на поверхностях. Даже если коронавирус остается на них, от него невозможно заразиться, считает доктор Мясников.