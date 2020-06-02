Врач рассказал, как правильно измерять температуру

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2 июня 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Градусник. Фото: pixabay.com

Инфекционист из Китая, глава шанхайской экспертной группы по лечению коронавируса Чжан Вэньхун перечислил три правила, которые помогут добиться наиболее точных результатов при измерении температуры.

Вэньхун отметил, что если измерение проводится бесконтактным термометром, то наводить его на руку не совсем правильно. Результаты окажутся гораздо точнее, если при проверке прибор наводить именно на лоб.

Также врач рекомендовал не измерять температуру сразу после еды. Он подчеркнул, что в таком случае результаты могут оказаться выше реальных примерно на половину градуса.

Третьим стал совет не проверять температуру после занятий спортом и физических нагрузок, так как это также может стать причиной повышения температуры тела.