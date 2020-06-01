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1 июня 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

сахар, pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько сахара можно употреблять детям. Согласно последней информации, существует безопасное количество данного продукта для здоровья несовершеннолетних.

Детям до трех лет сахар рекомендуется не давать. Детям от 3 до 10 лет можно употреблять не более трех чайных ложек в день, причем желательно, чтобы данный продукт ребенок получал из фруктов, а не из конфет и выпечки. Несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет позволительно давать не более шести чайных ложек сахара в сутки.

Роспотребнадзор призывает взрослых ограничить доступ детей к десертам.