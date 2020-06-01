Специалисты Роспотребнадзора рассказали, сколько сахара можно употреблять детям. Согласно последней информации, существует безопасное количество данного продукта для здоровья несовершеннолетних.
Детям до трех лет сахар рекомендуется не давать. Детям от 3 до 10 лет можно употреблять не более трех чайных ложек в день, причем желательно, чтобы данный продукт ребенок получал из фруктов, а не из конфет и выпечки. Несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет позволительно давать не более шести чайных ложек сахара в сутки.
Роспотребнадзор призывает взрослых ограничить доступ детей к десертам.