Эпидемиолог: заразиться COVID-19 от домашних животных нельзя

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1 июня 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

собака и кошка, pixabay.com

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в понедельник, 1 июня, заявил, что человек не может заразиться коронавирусом нового типа от домашних животных.

Эпидемиолог призвал людей быть абсолютно спокойными, поскольку животное не может передать вирус хозяину – это, по словам Александра Горелова, "абсолютно доказанный факт". Существует однако вероятность заражения одного питомца от другого, если они живут на одной территории.

Эксперт заявил, что домашних животных следует "оставить в покое", поскольку у них "свои коронавирусы", которые безопасны для человека. Горелов обратил внимание на то, что питомцам после прогулок необходимо мыть лапы, однако ничего другого делать не требуется.