Стало известно, существует ли риск заразиться COVID-19 через смартфон

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1 июня 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

смартфон в руках девушки, pixabay.com

Член Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Эрик Бровко рассказал, опасно ли в условиях пандемии COVID-19 пользоваться смартфоном в общественных местах.

Эрик Бровко в беседе с Радио Sputnik подчеркнул, что к настоящему моменту не было проведено исследований о риске заражения коронавирусом нового типа через поверхность телефона, однако желательно не подносить гаджет к лицу, если до этого к нему прикасались рукой или перчаткой.

Эксперт обратил внимание на то, что вирус может достаточно долгое время сохраняться на пластике, картоне и металлических конструкциях, поэтому риск заразиться все же имеется.

По словам Бровко, ответить на телефонный звонок можно, однако следует соблюдать меры предосторожности. В частности, желательно использовать наушники или гарнитуру. Хороший вариант – применение функции громкой связи. Кроме того, следует как можно реже трогать дисплей устройства.