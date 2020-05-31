Попова заявила, что из-за COVID-19 в этом году вакцинация от гриппа начнется раньше

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31 мая 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Анна Попова. Фото: кадр с совещания с президентом РФ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в связи с ситуацией с коронавирусом в России могут раньше начать проводить вакцинацию населения от гриппа.

«Один из сценариев развития, что вторая волна будет в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, то есть здесь вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период», - заявила она.

Попова подчеркнула, что уже сейчас приходится задумываться о том, как защитить население осенью. Глава Роспотребнадзора добавила, что один человек может сразу болеть и коронавирусом, и гриппом, что приводит к тяжелым последствиям.