Медики: остеоартрозы угрожают здоровью не меньше коронавирусной инфекции

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30 мая 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Пока почти все медучреждения по всей стране настроены на приём пациентов с коронавирусом, многие больные остаются без должной медицинской помощи. Так, в России наблюдается «тихая» эпидемия болевых синдромов, связанных с проблемами опорно-двигательного аппарата. Об этом рассказал профессор Михаил Шаров.

Каждый второй пациент, по словам Шарова, жалуется на различную боль, но чаще всего она возникает в суставах и спине. Самая распространенная причина - остеоартроз.

"Суставы начинают утрачивать свою природную эластичность, потому что базового строительного материала не поступает в должном количестве. Ткани начинают разрушаться, покрываться сетью мельчайших трещинок. Именно поэтому важно не только лечить последствия, но и справляться с причиной, то есть обеспечивать организм необходимыми веществами", - также добавил хирург и кардиолог Владимир Хорошев.