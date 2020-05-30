Врач назвал подверженную риску заболеть рассеянным склерозом группу людей и его симптомы

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30 мая 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: пациент на приеме у врача, pixabay.com

Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов раскрыл подробности о заболевании и назвал категории людей, которые находятся в группе риска.

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«Рассеянный склероз - аутоиммунное заболевание. Оно поражает молодых людей в возрасте в среднем порядка 22-27 лет. Реже болеют дети в возрасте 7-9 лет. Также редко болеют пожилые люди. То есть средний возраст - 27 лет. Болеют в основном женщины нормального репродуктивного возраст», - пояснил он RT.

Власов отметил, что в период заболевания нарушаются функции двигательной активности: ноги перестают ходить, руки перестают работать, начинается нарушение координации движений, потом появляются проблемы с чувствительностью и зрением. Он добавил, что есть формы, когда все начинается со зрения, но дело совсем не в памяти.

«Когда исполненному надежд на прекрасное будущее человеку сообщают о таком диагнозе, то это кажется приговором, концом карьеры и жизни. Поэтому очень нужны психологи», - заключил он. Причиной рассеянного склероза может быть стресс.