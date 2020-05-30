Инфекционист предложила варианты безопасного передвижения по городу летом из-за COVID-19

Заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управделами президента Екатерина Трифонова дала рекомендации по проведению отдыха в летний период. Известно, что курорты России начинают «открывать свои двери» для туристов с июня.
«Думаю, что надо будет соблюдать социальное дистанцирование, масочный режим, все мероприятия, касаемые гигиены», - высказала она.
Трифонова призвала также ограничить передвижение не только по России, но и по городу. Она считает, что пока лучше ограничиться походами в магазин и на работу.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе разрешены прогулки. При этом в столице разработали специальный график для каждого дома. Он начнет действовать с 1 июня.