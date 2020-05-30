Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Инфекционист предложила варианты безопасного передвижения по городу летом из-за COVID-19

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Инфекционист предложила варианты безопасного передвижения по городу летом из-за COVID-19
фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управделами президента Екатерина Трифонова дала рекомендации по проведению отдыха в летний период. Известно, что курорты России начинают «открывать свои двери» для туристов с июня.

«Думаю, что надо будет соблюдать социальное дистанцирование, масочный режим, все мероприятия, касаемые гигиены», - высказала она.

Трифонова призвала также ограничить передвижение не только по России, но и по городу. Она считает, что пока лучше ограничиться походами в магазин и на работу. 

Ранее сообщалось, что в Московском регионе разрешены прогулки. При этом в столице разработали специальный график для каждого дома. Он начнет действовать с 1 июня.

БА

Здоровье

Вирусолог рассказал, кому необходимо пройти тест на антитела к COVID-19

Вирусолог рассказал, кому необходимо пройти тест на антитела к COVID-19

Завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов объяснил, кому бесполезно сейчас проходить тестирование на антитела к новой коронавирусной инфекции. По его словам, жители не всех регионов к этому готовы.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью