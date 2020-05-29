Вскрытие показало, врёт ли официальная статистика смертности

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29 мая 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

К вопросу о возможности скрытия статистики смертности от коронавируса своё слово в оправдание ситименеджеров говорят патологоанатомы.



В России причины смерти определяют с учётом рекомендаций ВОЗ. Это относится и к инфекционным заболеваниям. Точную причину смерти можно определить только после вскрытия. В России оно проводится в 60% случаев, в Москве в пределах 80% случаев. С началом эпидемии вскрытия проводились всем умершим.



За апрель в Москве было зафиксировано 805 случаев смерти от коронавируса. Плюс ещё несколько эпизодов удалось определить благодаря дополнительным исследованиям, рассказывает главный внештатный патологоанатом Департамента здравоохранения Москвы Олег Зайратьянц.



К другой группе относятся заражённые коронавирусом, но умершие от обострения имеющегося хронического заболевания. Причина смерти определялась исходя из клинической картины. Особое внимание уделялось тяжести заболевания умершего человека. Таких 333 смертельных случая.



В среднем в Москве за один месяц умирает порядка 11-13 тысяч человек. После окончания эпидемии данный показатель снизится. Уровень смертности от коронавируса в российской столице значительно ниже, чем в других крупных городах мира. Однако многое объясняется разницей к подходу определения причин смерти.



Специалист считает, что статистика смертности за май будет выше, чем за предыдущий месяц. Это определяется прохождением пика заболеваемости.



