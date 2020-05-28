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Микробиолог рассказал, при каких условиях можно заразиться коронавирусом через еду

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Микробиолог рассказал, при каких условиях можно заразиться коронавирусом через еду
Овощи. Фото: pixabay.com

Микробиолог Евгений Плисов рассказал, в каком случае можно заразиться коронавирусом COVID-19 через продукты питания. Он отметил, что такая возможность есть.

Специалист отметил, что продукты могут оказаться опасными, если до этого их трогал человек, больной коронавирусом. Однако через упакованную еду инфекция не передается.

«Говорить, что вирус законсервируется в каком-то продукте и к вам доберется — таких свидетельств не было. Конечно, заразиться коронавирусом через еду можно, если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно», - уточнил Плисов.

АБ

Общество

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