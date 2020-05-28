Как проявляется коронавирус у пожилых, рассказали в Минздраве

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28 мая 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Руки. Фото: pixabay.com

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева объяснила, с какими особенностями коронавирусная инфекция протекает у пожилых людей. Она отметила, что часто COVID-19 проходит нетипично.

Ткачева сообщила, что порядка 20% заразившихся коронавирусом пенсионеров не испытывают лихорадки, что говорит о нарушении работы иммунной системы. Кроме того, коронавирус может влиять на аппетит и память, а также вызывать физическую слабость.

«Очень часто течение заболевания атипичное - если у молодых мы очень часто видели высокую лихорадку и тяжелое заболевание, у пожилых, например, только в 20% случаев мы видим выраженную лихорадку, то есть мы видим отсутствие ответа должного иммунной системы на эту инфекцию», - объяснила врач.