Американские ученые: объятия способны избавить от стресса

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27 мая 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Американские исследователи рассказали, что объятия, прикосновения и тактильный контакт способны избавить от стресса. Кроме того, эти действия обладают и другими целебными свойствами.

Специалисты провели исследование, в ходе которого наблюдали за американцами в возрасте от 40 до 70 лет. Большинство из них отмечало, что тактильный контакт избавляет от депрессии.

Учеными было доказано, что объятия обладают по- настоящему целительными свойствами. Люди, которые прикасаются к любимому человеку чувствуют себя хорошо, у них улучшается настроение и нормализуется артериальное давление.

Кроме того, объятия способны повысить иммунитет, избавить от мигрени и облегчить симптомы астмы. Прикосновения помогают человеку не только эмоционально, но и на физическом уровне.