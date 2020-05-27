Педиатр рекомендует не надевать маску детям младшего возраста

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27 мая 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: ребенок в маске, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Врач-педиатр и соведущий телепрограммы «Жить Здорово» Андрей Продеус объяснил опасность ношения масок детьми младшего возраста. С похожим мнением ассоциация педиатров Японии, отметив, что средства защиты нарушают нормальное дыхание ребенка.

«Это общая педиатрическая рекомендация, а не только японская. Детям младшего возраста маски давать плохо и не нужно, рисков больше. Они дышат хуже, а в маске затруднение дыхания есть и у взрослого человека», - пояснил он радио Sputnik.

Эксперт призвал надевать маску детям старше двух лет, если они являются потенциальным источником инфекции. Кроме того, Андрей Продеус отметил, что дети не так восприимчивы к коронавирусу, как взрослые, т.к. у них меньше тех самых рецепторов, за которые он может зацепиться и попасть в организм человека.

«Особенно меньше, чем у пожилых людей с гипертонией и с ожирением. У детей, даже при том, что он может получить некую дозу вируса, укорениться и развиваться вирусу сложнее», - заключил он.

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