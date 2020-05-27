Ученые назвали «удивительную» особенность коронавируса

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27 мая 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

фото: пробирка, pixabay.com

Австралийские ученые выявили странную особенность новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая отличает ее от других видов вируса. Они провели исследование, в хоте которого изучали устойчивость живых организмов к SARS-CoV-2.

Эксперты заметили, что SARS-CoV-2 легче всего адаптировался к клеткам именно человека, а не других видов. При этом ученые напомнили, что коронавирус связывается с рецептором ACE2 при помощи остроконечного белка, и чем крепче он сможет присоединиться, тем больше вероятность заражения организма. Кроме того, они отметили, что даже штамм, распространенный летучей мышью, не так хорошо был приспособлен к своему носителю.

«Это новый вирус … чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно … полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться», - пояснил профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.