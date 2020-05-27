Китайские ученые рассказали о погоде, способствующей распространению коронавируса

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27 мая 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Xinhua

COVID-19, pixabay.com

Китайские ученые провели исследование и определили температуру воздуха, при которой коронавирус нового типа легче всего распространяется. Эксперты проанализировали данные о 3,75 млн случаях заражения.

По словам китайских специалистов, примерно 60 процентов случаев инфицирования произошли при температуре в диапазоне от пяти до пятнадцати градусов выше нуля. 73,8 процента случаев заражения COVID-19 были зарегистрированы в регионах с абсолютной влажностью от трех до десяти граммов на один кубический метр воздуха.

Эксперты подчеркнули, что коронавирусная инфекция распространяется преимущественно в средних широтах.