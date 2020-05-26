Невролог перечислил продукты для облегчения боли

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26 мая 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

фото: девушка, pixabay.com

Врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова Петр Соков рассказал, как рацион влияет на чувство боли. По его словам, есть продукты, которые обладают эффективным обезболивающим эффектом.

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«Лидер среди съедобных обезболивающих - перец чили. А точнее, содержащееся в нем вещество капсаицин … Но здесь скорее речь не об обезболивании как таковом, а о создании дополнительного раздражения на коже … если съесть блюдо с большим количеством острого перца чили, это тоже может отвлечь от боли: от рецепторов, посылающих сигналы боли, мозг переключится на сильное чувство жжения во рту», - пояснил он.

Соков также предложил для облегчения головной боли выпить чашечку кофе. Однако он предупредил, что напиток вызывает привыкание. Кроме того, если головная боль возникла на фоне пониженного артериального давления, то кофе улучшит ситуацию, а связанную с повышенным давлением кофеин может привести к негативным последствиям.

Другим обезболивающим средством специалист назвал коньяк. При этом добавил, что он дает кратковременный эффект.