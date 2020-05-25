Медик рассказал, что употребление алкоголя ослабляет иммунитет для коронавируса

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25 мая 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В Ростпотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус. В ведомстве назвали ошибочным мнение о том, что спиртные напитки способны убить вирус. Там подчеркнули, что алкоголь, напротив, оказывает негативное влияние на иммунитет и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал о рисках, которые несёт употребление алкоголя во время пандемии.

«Алкоголь действительно токсическим образом влияет на организм и иммунную систему. Работоспособность после употребления алкоголя у человека восстанавливается не быстро: физическая – 48 часов, а умственная – 72. Это общеизвестный факт о влиянии алкоголя на иммунитет. Очень много заболеваемости раньше было с этим связано. Человек, выпив алкоголь, не чувствует холода и переохлаждается, а сосуды расширены, в то время как им необходимо, наоборот, быть в суженном состоянии. На этом фоне цепляется различная инфекция – пневмония, бронхит, простуда. Поэтому, данная рекомендация очень правильная и своевременная», - подчеркнул специалист.