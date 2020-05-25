Минздрав напоминает о пользе йодированной соли

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25 мая 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

солонка, pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай напомнил о пользе йодированной соли. По словам специалиста, данный продукт может улучшить здоровье и не допустить развитие некоторых болезней.

Салагай, ссылаясь на экспертов Эндокринологического научного центра Минздрава России, заявил, что ликвидация йодного дефицита в ходе применения данного вида соли позволяет уменьшить йододефицитные заболевания у детей на 70-80%, а у взрослых – на 40-45%. Кроме того, этот продукт способен снизить вероятность необходимости проведения ряда хирургических операций на щитовидной железе.

В Минздраве уточнили, что в настоящий момент жители РФ в среднем употребляют до 80 мкг йода, а это в два-три раза меньше, чем суточная норма, которая составляет 150-200 мкг.