Осторожно: что следует знать о болезни Лайма

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 мая 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Болезнь Лайма, фото соцсети

Сегодня многие заболевания можно «списать» на коронавирус. Особенно, когда подскакивает температура, ломит кости, лихорадит и т.д. Увы, не все болезни можно «списать». Чем опасна весна и лето? Специально для «Аргументов Недели» интервью с латвийским врачом, председателем правления 2-й рижской больницы Янисом Петронисом.

Это интервью возникло после одного личного звонка. Мне захотелось узнать некоторые нюансы о коронавирусе, и я набрала номер знакомого врача. Сразу почувствовала неладное: явно было слышно, что у человека «заложен» нос, тихий голос, нежелание долго говорить. Я спросила в лоб: «Что случилось? Ты здоров?» Выяснилось, что присутствует недомогание. Позже выяснилось, что врач «подхватил» болезнь Лайма. И тут мне в голову пришло!!! Мы же с этим коронавирусом забыли, что активизировались клещи! Вот так и возникло это интервью.

-Янис, мы совсем в Латвии забыли о клещах. А они очень даже активизировались.

-Естественно. Это их время. Плохо, что забыли. В Латвии ежегодно болезнью Лайма заболевают от 200 до 500 человек. Более того, почти 40% клещей являются разносчиками борреллий. Это бактерии, которые находятся у «больного» клеща. Но хуже, что против болезни Лайма вакцины пока нет. Проценты для небольшой Латвии, увы, приличные. Риск заболеть – высок.

-Какие симптомы у этого недуга?

-Признаки болезни Лайма могут не проявляться до 30 дней. Но один из первых – покраснение в месте укуса. Иногда «краснота» доходит до 20 см в диаметре. Симптомы очень похоже на грипп: ломит кости, головные боли, лихорадка, слабость. Человек и не думает, что у него болезнь Лайма, а лечится, например, от гриппа. Большая ошибка заниматься самолечением. Диагноз ставит врач!

-А как можно определить, что у человека болезнь Лайма?

-Если врач заподозрил болезнь Лайма, то отправляет на иммуноферментный анализ, тесты. И если болезнь есть, то назначается лечение. Антибиотики.

-Какие последствия могут быть если не лечить?

-Как не лечить? Если человеку плохо, то он обязательно пойдет к врачу! Самое страшное, что последствия болезни Лайма могут затронуть суставы! Может возникнуть воспаление и даже артрит. Что же тут хорошего?

-Есть профилактика от болезни Лайма?

-Внимательность! Если человек отправляется на природу, то должен думать, как одеваться. И помнить, что никто не застрахован от укуса клеща. А если произошло это «неприятное событие», то бегом к врачу! Бегом! Других вариантов нет. Будьте здоровы.

-Благодарю.