Вирусолог рассказал о «коварстве» бессимптомных носителей COVID-19

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25 мая 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

фото: прогулка, pixabay.com

Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев объяснил, какую опасность для общества несут бессимптомные носители новой коронавирусной инфекции. По его словам, такие случаи составляют половину проведенных тестов.

«Все эти бессимптомники не только вирусоносители, но и вирусовыделители. При разговоре, шепоте … эмоциональном разговоре - это все представляет собой человека, рассеивающего вокруг себя капельки слюны с вирусом. Вот в чем коварство этих бессимптомников», - пояснил он.

Однако Зуев отметил, что болезней без симптомов не бывает. Он отметил, что подобная ситуация называется «латентной вирусной инфекцией».

Ранее врач рассказал о риске получения осложнений при бессимптомном течении коронавирусной инфекции.