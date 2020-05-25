Как алкоголь влияет на COVID-19, рассказали в Роспотребнадзоре

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25 мая 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Алкоголик. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, как употребление крепких алкогольных напитков влияет на коронавирус COVID-19. В ведомстве отметили большое количество слухов о том, что спиртное якобы помогает бороться с болезнью.

Специалисты из Роспотребнадзора заявили, что алкоголь не просто не убивает коронавирус, а понижает иммунитет, что делает организм более доступным для инфекции.

«Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19», - предостерегли эксперты.