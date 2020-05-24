Онищенко не согласен с мнением эпидемиолога об условии остановки эпидемии в России

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24 мая 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: медик, pixels.com

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил слова главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико об условиях снятия введённых из-за пандемии коронавируса ограничений. Кроме того, он не согласен с ним.

«Никогда еще в России не доводили уровень иммунитета до 95 процентов. В этом нет никакой необходимости. Популяционный порог при низкой [заразительности] этой инфекции «работает» на гораздо меньших цифрах», - высказал он.

Онищенко отметил, что в массовом производстве вакцина может появиться только в следующем году. По его словам, нужно прости большое количество клинических и доклинических испытаний.

«Я уверен, иммунитет у населения сформируется. Свидетельством тому являются такие страны как Италия, Германия, Испания, где в результате высокого уровня заболеваемости в период пандемии … дошла до сворачивания эпидпроцесса и единичных случаев заболевания», - пояснил он.