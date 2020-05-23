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Врач-психиатр назвала продукты для поднятия настроения

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Врач-психиатр назвала продукты для поднятия настроения
девушка, воздушные шары, pixabay.com

Врач-психиатр Ольга Сиволдаева в субботу рассказала, какие продукты могут снизить тревогу и поспособствовать выработке в организме человека серотонина, который отвечает за хорошее настроение.

По словам эксперта, тревожность повышается, когда уровень серотонина падает. Отмечается, что сам по себе он не содержится в пище, но некоторые продукты способны вызвать его выработку. 

Для улучшения настроения, по словам Ольги Сиволдаевой, следует употреблять бананы (1-2 в день), грецкие орехи (100 граммов в сутки) и шпинат (200 граммов ежедневно).

ЕТ

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