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Врач-кардиолог назвала пять убивающих здоровье человеческого сердца продуктов

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-кардиолог назвала пять убивающих здоровье человеческого сердца продуктов
Медик, Jochen Tack / globallookpress.com

Анна Кореневич, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, рассказала, какие продукты питания убивают здоровье сердца человека. По данному вопросу специалист высказалась некоторое время назад в эфире своего YouTube-канала.

В списке, озвученном кардиологом, присутствуют:

1. сахар;

2. соль;

3. спиртные напитки;

4. трансжиры;

5. пальмовое масло.

Кореневич рекомендовала свести к минимуму употребление этих продуктов питания, чтобы сохранить сердце здоровым.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктор Александр Мясников назвал потенциальное число жителей Российской Федерации, перенесших коронавирусную инфекцию.

ДЦ

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