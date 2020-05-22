Врач-кардиолог назвала пять убивающих здоровье человеческого сердца продуктов

Анна Кореневич, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, рассказала, какие продукты питания убивают здоровье сердца человека. По данному вопросу специалист высказалась некоторое время назад в эфире своего YouTube-канала.
В списке, озвученном кардиологом, присутствуют:
1. сахар;
2. соль;
3. спиртные напитки;
4. трансжиры;
5. пальмовое масло.
Кореневич рекомендовала свести к минимуму употребление этих продуктов питания, чтобы сохранить сердце здоровым.
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