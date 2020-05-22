Врач-кардиолог назвала пять убивающих здоровье человеческого сердца продуктов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 мая 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Jochen Tack / globallookpress.com

Анна Кореневич, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, рассказала, какие продукты питания убивают здоровье сердца человека. По данному вопросу специалист высказалась некоторое время назад в эфире своего YouTube-канала.

В списке, озвученном кардиологом, присутствуют:

1. сахар;

2. соль;

3. спиртные напитки;

4. трансжиры;

5. пальмовое масло.

Кореневич рекомендовала свести к минимуму употребление этих продуктов питания, чтобы сохранить сердце здоровым.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктор Александр Мясников назвал потенциальное число жителей Российской Федерации, перенесших коронавирусную инфекцию.