Врачи предупреждают об опасности коронавируса для щитовидной железы

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21 мая 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

pixabay.com, коронавирус, маска

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может привести к подострому тиреоидиту, воспалению щитовидной железы. Итальянские медики сообщили о первом таком случае.

Воспаление шитовидки обнаружили у 18-летней девушки. Она пожаловалась на боли в шее и гортани, высокую температуру и нарушение сердцебиения. Причем эти симптомы появились уже после выздоровления от коронавируса. В ходе обследования у нее обнаружили подострый тиреоидит. Раньше у пациентки проблем с щитовидкой не было. Ученые сделали вывод о негативном влиянии на нее коронавируса и призвали учитывать данный факт при лечении.

Во время вспышки коронавируса SARS-CoV в 2002-2003 годах при вскрытии у некоторых пациентов также обнаруживалось воспаление щитовидной железы, однако коронавирусная инфекция никогда не связывалась с подострым тиреоидитом.

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