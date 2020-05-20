Медики рассказали об увеличении числа «дачных» травм

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20 мая 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

20 мая отмечается Всемирный день травматолога. С апреля 2020 года где-то на 50% выросло количество больных с открытыми ранами (с повреждением кожных покровов). Большинство из них получено на даче, во время ремонта или облагораживания территории.

"Главная опасность колотых ран — это инфекции с последующим воспалительным процессом. Поэтому важно в максимально короткие сроки правильно обработать рану, для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение. В противном случае можно остаться без конечности", - рассказала Светлана Горецкая, врач-травматолог.

Некоторые дачники рискуют лишиться ноги или руки по другой причине, например, при попадании конечностей в крутящиеся механизмы — культиваторы, газонокосилки, миксеры или кофемолки.