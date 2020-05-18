Академик РАН оценил ситуацию с коронавирусом в России

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18 мая 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: человек в маске, pixels.com

Главный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико прокомментировал текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Известно, что за минувшие сутки выявлено 8 926 случаев заражения.

«Хочется верить, что мы сейчас вошли в эту фазу - фазу стабилизации с последующим снижением заболеваемости, и ограничения будут сниматься поэтапно», - высказал он на онлайн-форуме по цифровизации медицины и фармацевтической отрасли Medicine&Pharma.

Брико отметил, что пандемия заставит людей смотреть другими глазами на многие вопросы, в том числе на формирование медицинских отраслей.

Ранее инфекционист объяснил, когда Москва вернется к «нормальной жизни».