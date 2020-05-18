Популярный метод защиты от коронавируса оказался не только неэффективным, но и вредным

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18 мая 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Средства дезинфекции. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали популярный способ защиты от коронавируса. Специалисты ВОЗ заявили, что метод не просто не дает ожидаемого эффекта, но еще и может навредить здоровью.

Речь идет о распылении дезинфицирующих средств в закрытых помещениях с целью убить вирус. Отмечается, что этот способ помогает лишь непосредственно в зоне прямого попадания. При этом можно получить раздражение глаз, кожных покровов и органов дыхания. Если нужно продезинфицировать ту или иную поверхность, то это лучше сделать тряпкой, смоченной в специальном растворе.

«Распыление на людей (например, в коридорах, кабинетах или других помещениях) не рекомендуется ни при каких обстоятельствах. Это … не уменьшит распространение инфекции зараженным человеком воздушно-капельным путем или при прямом контакте», - добавили в ВОЗ.