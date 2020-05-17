Доктор Мясников рассказал о самом эффективном способе защиты от коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 мая 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Красная площадь. Фото: pixabay.com

Доктор Александр Мясников оценил меры индивидуальной защиты во время эпидемии COVID-19 и назвал самую эффективную из них. При этом эксперт отметил, что на деле она является самой трудноисполнимой.

Мясников считает, что лучше всего от заражения коронавирусной инфекцией спасает социальное дистанцирование. «Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию — никакие маски вам не помогут и не защитят», - заявил он.

При этом Мясников отметил, что соблюдение дистанции – еще не повод не носить перчатки и маску. Доктор напомнил, что во многих случаях больные коронавирусом могут сами не знать, что заражены. При этом болезнь будет распространяться. Чтобы не заразить себя и окружающих, нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.