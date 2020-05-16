Иммунолог дал советы аллергикам в период цветения растений

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16 мая 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: чихание, pixabay.com

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что поможет облегчить симптомы сезонной аллергии при цветении растений. По его словам, от пыльцы могут защитить маска и очки.

«… если люди выходят на улицу и носят маску, они предохраняются не только от вирусов, но и от пыльцы. Также можно носить и очки», - высказал он RT.

Болибок также рекомендует переехать в другую местность с более благоприятными условиями, без контакта с аллергеном, если это возможно. Однако он отметил, что последнее время бурного цветения растения и большого количества пыльцы в воздухе не наблюдается из-за прохладной и дождливой погоды.

«Из медикаментозных средств есть барьерные. Это спреи в нос, которые создают некую плёнку для того, чтобы аллерген не контактировал с поверхностью слизистой … Но это защита только для носа, а не для горла или глаз … перед покупкой любых лекарств лучше получить консультацию врача перед покупкой любых лекарств лучше получить консультацию врача», - пояснил он.

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