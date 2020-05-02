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В Роспотребнадзоре назвали отличия аллергии от коронавируса

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспотребнадзоре назвали отличия аллергии от коронавируса
фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как отличить новую коронавирусную инфекцию от аллергии. Врачи считают, что симптомы «весеннего заболевания» очень похожи.

Эксперты отметили, что к признакам аллергии относятся насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд.

«При сезонной аллергии нет повышения температуры; нет выраженной слабости, утомляемости; нет болей в мышцах; нет кашля (кроме пациентов с бронхиальной астмой); нет одышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой)», - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор пояснил, что аллергия не увеличивает риск заражения коронавирусом или получения осложнений, если у человека нет случая тяжелой бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Кроме того, специалисты советуют установить в жилом помещении систему очистки воздуха и ежедневно проводить дома влажную уборку, а также оставаться дома, т.к. в помещении концентрация пыльцевых зерен значительно ниже.

Напомним, что основными симптомами коронавируса являются одышка, кашель, утомляемость, боль в мышцах и высокая температура. 

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