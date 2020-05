Аргументы Недели → Здоровье 13+

Ученые выяснили, сколько вирусных частиц выделяется при разговоре

14 мая 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences

фото: пара, pixabay.com Филипп Анфинруд и его коллеги из Национальных институтов здравоохранения США провели исследование, которое помогло определить, сколько времени частицы слюны задерживаются в воздухе при разговоре между людьми. Ученые создали специальную установку из коробки, лазера, вентилятора и смартфона с включенной камерой, а доброволец в течение 25 секунд говорил в коробку фразу «будьте здоровы». После чего вентилятор распылял попавшие в коробку капли слюны и луч лазера делал их заметными для более точных кадров. Проанализировав видео, эксперты выяснили, что частицы остаются в воздухе закрытого пространства от 8 до 14 минут. Кроме того, они отметили, что во время громкого разговора инфицированный человек способен выделять около тысячи вирусных частиц за минуту. Напомним, что новый коронавирус передается воздушно-капельным путем (кашель, чихание), наибольшая вероятность заразиться им при контакте с зараженным. Ученые призывают не забывать носить медицинские маски. Однако, если результаты данного исследования подтвердятся на практике, то это может стать основой для новых рекомендаций по борьбе с инфекцией. Ранее врач рассказал, какая группа крови человека наиболее подвержена заражению новой коронавирусной инфекцией.

