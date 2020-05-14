Физкультура на самоизоляции. Советы доктора Бубновского

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 мая 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор медицинских наук, телеведущий и автор многочисленных книг о здоровье профессор Сергей Бубновский известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сегодня он рассказывает читателям «АН» о том, как правильно заниматься по его методике в домашних условиях.



Сейчас, в условиях карантина и самоизоляции, домашние занятия подчас остаются единственным способом поддержать здоровье, альтернативы которому попросту нет. Опять же появилось много свободного времени, которое грех не использовать на то, на что раньше, быть может, вам просто не хватало свободной минутки. Даже из проблем можно извлечь пользу. Если вы всё-таки выбрали этот путь, то необходимо соблюдать ряд условий, чтобы не навредить себе. Первое и самое важное: регулярность и постепенность. Поскольку дома у вас, скорее всего, нет тренажёров, то ваш выбор прост – отжимания, приседания, скручивания корпуса (упражнение на пресс), в лучшем случае – подтягивания на домашнем турнике или крепком косяке двери. Если не можете отжаться, присесть, подтянуться хотя бы 10 раз – начните с одного-двух. Но начните! И не пропускайте занятия, только тогда уже через 10 дней вы сможете выполнить упражнение 10 раз. Выполняйте упражнения сериями. Все нагрузки прибавляйте по самочувствию. Но не останавливайтесь и не пропускайте занятий. Это важно. Как говорят музыканты, неделю не позанимался – месяц потерял. В нашем случае аналогично. Только постоянное и поступательное движение ведёт к результату.



Обязательно контролируйте давление и пульс, они не должны превышать нормальные при нагрузках показатели. Это сугубо индивидуально, посмотрите сами, при каких показателях вы нормально выносите нагрузку.



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