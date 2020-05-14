Главный инфекционист ЦКБ отметил скорость ухудшения состояния больных COVID. В реанимации можно оказаться мгновенно

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14 мая 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Георгий Сапронов, главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ, отметил стремительное ухудшение состояния людей, которые попадают в больницу с коронавирусной инфекцией.

По наблюдениям врача-инфекциониста, ухудшение состояния больных коронавирусом, даже если болезнь началась в легкой форме, может произойти очень быстро. "Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться в реанимационном отделении", — рассказал Сапронов. Как он подчеркнул, "стремительность поражает".

Доктор отметил, что к такому пока не готовы большинство врачей. Он объяснил, что и в связи со стремительным ухудшением состояния инфицированного человека для врачей очень важно наблюдение за пациентом.

В столице за последние сутки скончались 58 человек, у которых был выявлен коронавирус COVID-19.

В мире, по данным на утро 14 мая, COVID заразились 4 миллиона 433249 человек.