Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Главный инфекционист ЦКБ отметил скорость ухудшения состояния больных COVID. В реанимации можно оказаться мгновенно

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Главный инфекционист ЦКБ отметил скорость ухудшения состояния больных COVID. В реанимации можно оказаться мгновенно
pexels.com

Георгий Сапронов, главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ, отметил стремительное ухудшение состояния людей, которые попадают в больницу с коронавирусной инфекцией.

По наблюдениям  врача-инфекциониста, ухудшение состояния больных коронавирусом, даже если болезнь началась в легкой форме, может произойти очень быстро. "Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться в реанимационном отделении", — рассказал Сапронов. Как он подчеркнул, "стремительность поражает".

Доктор отметил, что к такому пока не готовы большинство врачей. Он объяснил, что и в связи со стремительным ухудшением состояния инфицированного человека для врачей очень важно наблюдение за пациентом.

В столице за последние сутки скончались 58 человек, у которых был выявлен коронавирус COVID-19. 

В мире, по данным на утро 14 мая, COVID заразились  4 миллиона 433249 человек.

ИЧ

В мире

Аналитики назвали сложности армии США в случае начала войны на территории России

Аналитики назвали сложности армии США в случае начала войны на территории России

Аналитики, подготовившие отчет для американских ВВС, рассказали, с какими трудностями придется столкнуться армии Соединенных Штатов в случае начала боевых действий на территории Российской Федерации и Китая.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью