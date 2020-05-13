Врач назвал COVID-диссидентов «людьми со слабой психикой»: «Только собственный полет в космос переубедит»

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13 мая 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: человек в маске, pixels.com

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев объяснил, кто отрицает существование коронавирусной инфекции.

«Отрицание - защитное свойство психики. В первую очередь такая реакция возникает у людей со слабой психикой. Кроме того, отрицание основывается на так называемых базовых иллюзиях. Они есть у каждого, но у некоторых сильнее выражены. Одна из них: со мной ничего плохого случиться не может. Такие иллюзии сохраняются до тех пор, пока кто-то рядом не заболеет или, не дай бог, умрет», - пояснил он.

Бубеев отметил, что такая позиции может привести к психологическим травмам в дальнейшем. Кроме того, он не считает, что таких людей нужно переубеждать: «Есть же люди, которые верят, что Земля плоская. Таких людей только собственный полет в космос может переубедить».

Эксперт добавил, что есть люди, которые верят, но хотят проверить рамки дозволенности. По его словам, среди них могут быть потенциальные переносчики инфекции, особенно опасны уже зараженные люди.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, какие люди чаще всего попадают в реанимацию при заражении коронавирусной инфекцией.