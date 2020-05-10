В больницы Кубани доставят 390 аппаратов ИВЛ

Аргументы Недели → Здоровье

10 мая 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом 10 мая сообщила вице-губернатор Анна Минькова на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В мае-июне планируют поставить 270 аппаратов. Кроме того, готовятся документы еще на 120 аппаратов, но с обязательным условием поставки до конца мая.

— Лекарства почти на 100 млн рублей закупаем и поставляем в учреждения. Возможно потребуются дополнительные средства на их приобретение, как и на расходные материалы для тестирования. По предписанию главного санитарного врача края расширен перечень категорий граждан, нуждающихся в обследовании. Потребность будет просчитана в ближайшие дни, — добавила Анна Минькова.

Она сообщила, что укомплектованность кадрами соответствует норме и составляет 70%. Это соответствует норме, но необходим кадровый резерв на случай роста заболеваемости.

«Мы работаем в этом направлении. Привлекаем добровольцев – врачей и ординаторов. Проводим обучение врачей хирургических специальностей по респираторной поддержке и интенсивной терапии», — отметила вице-губернатор.